Омбудсмен призывает отменить следственные полномочия Государственной уголовно-исполнительной службы

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (обмудсмен) и Украинский Хельсинкский союз по правам человека (ХСПЧ) призывают изменить законодательство с целью лишения следственных полномочий Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИСУ) и остановить создание следственных подразделений.

Соответствующее обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, председателю Верховной Рады Андрею Парубию и министру юстиции Павлу Петренко обнародовала пресс-служба омбудсмена во вторник, 17 января.

Омбудсмен и Хельсинкский союз Украины напоминают, что 21 декабря 2016 года Верховная Рада приняла закон "О Высшем совете правосудия", включив в него положения, предоставляющие ГУИСУ полномочия осуществлять досудебное расследование всех преступлений, "совершенных на территории или в помещениях ГУИСУ". По мнению авторов обращения, это противоречит принципам надлежащего расследования, заложенным в Европейской конвенции о защите прав человека.

Также омбудсмен и ХСПЧ считают, что указанные изменения были внесены без соблюдения установленной законом процедуры - не обсуждались в парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, а также "были инициированы через народных депутатов Министерством юстиции Украины, что позволило обойти согласовательную процедуру представления правительственного законопроекта".

"Мы убеждены, что предоставление следственных полномочий ГУИСУ – это нарушение фундаментальных принципов справедливой и эффективной процедуры расследования, согласно которой никто не может быть судьей в собственном деле. Такие изменения приведут лишь к усугублению проблемы неэффективного расследования по делам о пытках и других злоупотреблениях в местах несвободы, которая и так является системной по признанию многих международных органов", - подчеркивается в обращении.

В этом контексте омбудсмен и ХСПЧ призывают премьера, спикера парламента и министра юстиции предпринять меры, чтобы "как можно скорее отменить изменения законодательства, касающиеся предоставления следственных полномочий ГУИСУ и немедленно остановить создание следственных подразделений ГУИСУ".

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