По делу "законов 16 января" о подозрении сообщено 14 лицам - Горбатюк

По делу фальсификации результатов голосования за "законы 16 января" о подозрении сообщено 14 лицам, в частности экс-первому заместителю председателя Верховной Рады Игорю Калетнику и экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"По результатам расследования не по факту самого принятия законов, а по факту фальсификации итогов голосования и организации такого голосования, к ответственности привлечено, то есть сообщено о подозрении 14 лицам. Сообщено о подозрении первому заместителю председателя ВРУ Игорю Калетнику, и еще 9 народным депутатам и экс-президенту Украины Виктору Януковичу", - рассказал Горбатюк.

По его словам подозрение сообщено именно по факту фальсификация результативности голосования, а не по факту самого голосования.

"Если говорить о самом голосовании, то Конституция Украины предусматривает, что народный депутат не несет ответственности за то, как он голосует. То есть, за позицию, которую он имеет относительно того или иного закона. Здесь вопрос вообще о том, знали вообще за что голосуют, качество этих законов, признаки повышения репрессивного характера этих законов. Это вопрос политической ответственности. Мы говорим о привлечении к ответственности лиц, которым инкриминируется фальсификация результативности голосования", - пояснил Горбатюк.

Напомним, 16 января 2014 г., Верховная Рада в "ручном режиме" приняла пакет из 11 скандальных законов и одного постановления, который разработали депутаты от ПР Владимир Олейнык и Вадим Колесниченко. В частности, был зафиксирован запрет на движение более 5 машин в колонне без согласования с ГАИ, на участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности, введение уголовной ответственности за клевету.

Cсылки по теме: