Суд не нашёл Чийгоза на фото с митинга 26 февраля в Крыму, – адвокат

При изучении в подконтрольном РФ Верховном суде Крыма фотографий с митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на них не обнаружили. Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов, пишет Радио Свобода.

По информации адвоката, в течение первой половины заседания 16 января суд продолжил изучать доказательства, представленные прокурором, а именно: фотографии с митинга 26 февраля 2014 года.

"Исследовали фотографии до 14:24. По состоянию на данный момент никаких массовых беспорядков на фотографиях изображено не было. Также не было изображений Ахтема Чийгоза, что противоречит показаниям пострадавших свидетелей. Они утверждали, что Чийгоз каким образом давал участникам митинга команды и распоряжения, передвигался по коридору, который выстраивали митингующие", - отметил адвокат.

Видео выступления Полозова в Facebook опубликовал председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Ранее в понедельник, 16 января, Полозов сообщал, что в суде по "делу Чийгоза" объявили показания "потерпевшего" без его присутствия. По информации адвоката, следующее судебное заседание назначено на 17 января.

Как сообщалось, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан в Симферополе в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма, который состоялся 26 февраля 2014 года. Митинг, в ходе которого сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство", проходил накануне захвата Крыма российскими военными. Кроме Чийгоза по делу "26 февраля" арестованы Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.

При этом "дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках отдельного производства.

Сейчас его арест продлен до 8 апреля 2017 года.

Cсылки по теме: