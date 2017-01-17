Гройман устроил детям из мариупольского интерната экскурсию по Кабмину

Премьер-министр Владимир Гройсман в Доме правительства встретился с воспитанниками Мариупольской школы-интерната, которые по приглашению главы МВД Арсена Авакова приехали на экскурсию в Киев. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Я очень рад сегодня приветствовать вас в этом зале. Для каждого человека, а вы знаете это особенно, свой родной край, свой дом очень важен. Украина - это наш родной дом, где мы родились, где мы растем, где мы будем успешны и каждый из вас тоже. Мы очень хотим, чтобы на нашей земле был мир. И мы как взрослые хотим, чтобы вы были счастливыми, чтобы вы улыбались, чтобы вы имели хорошее образование, здоровье, чтобы ваши глаза не были грустными. Это важно для всех нас. Пусть этот год принесет каждому из вас частицу человеческого тепла", - обратился к юным гостям руководитель правительства.

Вместе с Аваковым он показал гостям зала, где проходят заседания Кабинета Министров, и рассказал о работе правительства. Сидя в креслах министров, дети смогли почувствовать себя высокопоставленными должностными лицами.

Дети продекламировали стихотворения, а премьер-министр поздравил их с новогодними праздниками и вручил подарки и билеты в дельфинарий.

Экскурсия воспитанников Мариупольской школы-интерната будет продолжаться два дня. Дети посетят музей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарную часть и главное управление Национальной полиции, побывают на шоу в Киевском дельфинарии и увидят главную елку страны на Софийской площади, которую было решено закрыть лишь после посещения ее воспитанниками Мариупольского интерната.

Как сообщалось, Аваков пригласил детей в столицу на зимние каникулы во время рабочей поездки в Донецкую область 25 декабря. Всего в Киев приехали 27 воспитанников Мариупольского интерната в возрасте от 10 до 16 лет.

Ранее стало известно, что за 2016 год на экскурсиях в Верховной Раде побывали более 20 тыс. человек.

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