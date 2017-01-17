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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 17 января 2017 г.
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Ефремову продлили арест до 17 марта
время публикации: 20:59
последнее обновление: 20:59
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Старобельский райсуд Луганской области продлил арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 17 марта

Старобельский райсуд Луганской области продлил арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 17 марта.

Об этом во вторник 17 января сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.

"Старобельский райсуд Луганщины продлил арест Ефремова до 17 марта 2017 года", - пишет она в своем Facebook.

Напомним, прокуроры заявили ходатайство в Старобельском райсуде Луганской области о продлении ареста экс-главе парламентской фракции ПР Александра Ефремова до 22 марта. В то же время 22 января заканчивался срок ареста Ефремова и его должны были освободить из-под стражи.

Экс-"регионала" обвиняют в сепаратизме, организации захвата в 2014 году Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату областного управления Службы безопасности Украины, содействии созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики" и государственной измене.

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