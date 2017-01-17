Ефремову продлили арест до 17 марта

Старобельский райсуд Луганской области продлил арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова до 17 марта.
Об этом во вторник 17 января сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.
"Старобельский райсуд Луганщины продлил арест Ефремова до 17 марта 2017 года", - пишет она в своем Facebook.
Напомним, прокуроры заявили ходатайство в Старобельском райсуде Луганской области о продлении ареста экс-главе парламентской фракции ПР Александра Ефремова до 22 марта. В то же время 22 января заканчивался срок ареста Ефремова и его должны были освободить из-под стражи.
Экс-"регионала" обвиняют в сепаратизме, организации захвата в 2014 году Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату областного управления Службы безопасности Украины, содействии созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики" и государственной измене.
|
Cсылки по теме:
В Старобельске начали судить Ефремова
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
Ефремова конвоировали в Старобельское СИЗО
// NEWSru.ua // Украина // 14 января 2017 г.
В СБУ рассказали, какая у Ефремова камера
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Судить Ефремова будут не в Северодонецке, а в Старобельске – СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Ефремов и его адвокаты на явились на суд. Заседание перенесли на 10 января
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.