В НАБУ заявили, что глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил Охендовский второй раз отказался от дачи показаний во время допроса в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Следователи рассматривают вопрос о целесообразности проведения третьего допроса. Об этом говорится в сообщении на официальной странице НАБУ в Фейсбуке.

"Председатель Центризбиркома, который делает громкие заявления о "давление" со стороны НАБУ, во второй раз проигнорировал возможность дать объяснение фактам, установленным детективами в ходе досудебного расследования. Сегодня (16 января. - Ред.) в очередной раз остановили допрос председателя ЦИК. Подозреваемый отказался давать показания мотивируя это отсутствием прокурора САП при проведении следственного действия. Впрочем, согласно действующему законодательству, прокурор не обязан участвовать в допросе", - рассказали в НАБУ.

В Бюро напомнили, что 26 декабря 2016 года председатель ЦИК не воспользовался шансом объяснить детективам, кого именно и о каких особенностях избирательного законодательства он знакомил во время зарубежных командировок, которые, по версии следствия, оплачивались за счет Партии регионов. Тогда подозреваемый сослался на то, что его адвокаты якобы не имели возможности ознакомиться с материалами расследования. И это несмотря на то, что еще 15 декабря адвокат председателя ЦИК получил к ним доступ.

"Сейчас детективами НАБУ и прокурорами САП решается вопрос о целесообразности проведения третьего допроса главы Центризбиркома, чтобы он все же мог рассказать свою версию событий детективам", - отметили в НАБУ.

Напоминаем, 13 декабря 2016 председателю Центральной избирательной комиссии сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение").

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