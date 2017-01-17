Полиция Донецкой области собрала доказательства против 52 "судей ДНР"

Полиция Донецкой области собрала доказательства преступной деятельности 52 "судей ДНР". Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.

"Полицией совместно с прокуратурой Донецкой области задокументирована и доказана противоправная деятельность 52 "судей" фейковой республики. В том числе - 22 человека, которых назначили "на должности" уже в 2016 году", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 45 человек из этих судей уже объявлены в розыск, в ближайшее время к ним присоединятся еще 7, а в отношении двух материалы направлены в суд для принятия решения о заочном осуждении. Среди пособников террористов, которые "вершат правосудие" и решают судьбы людей на оккупированной территории, - сотрудник Следственного комитета РФ и "глава трибунала ДНР", известная тем, что сократила наказание водителю, который убил в ДТП двух человек, с 7 до 2-х лет лишения свободы.

Сейчас продолжается сбор данных о еще 19 людях, это почти вся вертикаль "судебной системы" "ДНР". Всего правоохранители имеют информацию о 80 работниках "суда", которые работают сейчас или работали ранее во время оккупации.

Правоохранители констатировали, что сбором информации о работниках суда, которые присягнули оккупантам, занимается отделение специальной полиции ГУНП в Донецкой области.

Полицейские провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, проанализировали массив информации из открытых источников. Также помощь оказывали сами жители оккупированных городов, которые присылали материалы на сайт "Стоп терроризм", созданный волонтерами и полицией.

На каждого человека собрано около 60 писем с материалами, подтверждающими его вину. Среди них - свидетельства очевидцев, фото- и видеоматериалы.

В полиции отметили, что руководство судопроизводством, как и всеми процессами, осуществляется из России, и "председателем Верховного суда ДНР" является бывший старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Именно он - первый кандидат на заочное осуждение, в связи с возможностью, которую дает действующее законодательство Украины.

"Военный трибунал ДНР" возглавляет бывший судья апелляционного суда Донецкой области. В функции 54-летней женщины входит принятие смертных приговоров - в частности, этот суд решает судьбу пленных украинских военных. "Судья" известна тем, что до войны приговорила к 2 годам лишения свободы убийцу, который на автомобиле сбил насмерть мужчину и женщину в Донецке, в то время как приговор суда первой инстанции был - 7 лет заключения.

Все следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Предателям грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее МВД Украины объявило в розыск пятерых "судей ДНР".

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