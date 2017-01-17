Нацполиция: цена на оружие на чёрном рынке Украины - одна из самых низких в Европе

Начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Князев обнародовал информацию, что на украинском черном рынке сейчас самая дешевая цена на оружие среди всех стран Европы.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Глава Департамента уголовного розыска подчеркнул: "У нас самая низкая цена на оружие на черном рынке, если говорить о европейском континенте. Скажу вам цифру украденного и изъятого - вы поймете, какой оборот. С 1 апреля 2014 года была украдена 13 361 единица. Зарегистрировано 6807 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято 1352 единицы огнестрельного оружия в ходе реализаций и задержаний. В частности, 39 винтовок, 71 автомат, 30 пулеметов, 538 пистолетов и револьверов, 47 винтовок, и карабины охотничьи (это те же автоматы, которые стреляют одиночными выстрелами), 164 единицы самодельного оружия, 1825 гранат. Больше это или меньше по сравнению с прошлыми годами? Нельзя сравнить с 2010, 2005 или 1995 годом. Тогда в преступном мире не могло быть в обращении 1825 гранат и 23 мины".

"При этом мы не можем точно подсчитать оружие, привезенное из РФ, которое тоже есть в нелегальном обороте. Оно может нами быть учтено только в количестве того, которое изымается. Постоянно ведется работа по перекрытию каналов поступления огнестрельного оружия из зоны АТО. Наши оперативные мероприятия являются одним из видимых факторов", - продолжил Князев.

Он продолжил: "И о цене. Вы же понимаете, что она формируется в зависимости от спроса. Например, сейчас увеличивается цена на легальное оружие, потому что растет спрос на покупку и регистрацию. Так, в прошлом году количество собственников огнестрельного оружия выросло на 8,5 тысяч лиц. В то же время общий массив оружия вырос на 13 тысяч стволов. Столько купили и зарегистрировали за год".

Отвечая на вопрос о количестве легального оружия на руках у граждан, Князев подчеркнул: "На сегодняшний день на руках у граждан 1,2 миллиона зарегистрированных стволов. И среди них есть не только те, кто купил, чтобы охотиться, чтобы защищать свою страну на востоке, не только те, кому на всякий случай, но и те, кто с помощью этого оружия хочет зарабатывать себе на жизнь. Кто-то на безбедную, а кто-то "на пожрать".

"Оружие становится инструментом для решения споров. Например, на днях в Днепропетровской области сотрудники двух охранных агентств устроили перестрелку, в которой есть пострадавшие. Не могли мирно поделить спорное имущество. Вообще 2016 год уже не так стрелял, как 2015. В течение 2016 года зарегистрировано 576 преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, что на 52% меньше", - резюмировал Князев.

Напомним, что в декабре 2014 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №1135-1 "Об общественном оружии и боеприпасах". Законопроект предлагает предоставить право приобретать и использовать холодное и огнестрельное оружие на основании разрешения органа внутренних дел, а также определить порядок использования этого оружия.

По данным опросов, 16,8% украинцев согласны и 18,5% скорее согласны с тем, что граждане страны имеют право защищать собственное имущество и безопасность у себя дома, храня там огнестрельное оружие, если оно приобретено и хранится легально и под жестким контролем государства.

Cсылки по теме: