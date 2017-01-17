Украинцы получили новый праздник – 14 марта будет отмечаться День добровольца

Верховная Рада Украина приняла постановление об установлении в Украине 14 марта Дня украинского добровольца.
За соответствующее постановление №4261 на пленарном заседании украинского парламента во вторник 17 января проголосовал 231 народный депутат, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно принятому постановлению, в Украине 14 марта будет отмечаться День украинского добровольца.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью проекта постановления является обеспечение надлежащих организационно-правовых условий для празднования на государственном уровне Дня украинского добровольца.
Кроме того, в документе указывается рекомендация Кабинету Министров разработать с привлечением общественности, а также активных участников добровольческих формирований, участвовавших в Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), и утвердить в месячный срок со дня принятия этого постановления комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского добровольца, предусмотрев в частности:
проведение ежегодно мероприятий по чествования подвига украинских добровольцев;
проведение в учебных заведениях, воинских частях, учреждениях культуры тематических мероприятий, бесед о массовых акциях гражданского протеста в Украине, которые происходили в ноябре 2013 года - феврале 2014 года, и об участии в них добровольческих формирований.
обеспечение Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины широкого освещения мероприятий по чествованию подвига участников добровольческих формирований, организации циклов тематических теле- и радиопередач.
Напомним, 7 апреля 2015 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 1688 "О внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" относительно статуса лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", значительно расширив круг лиц, которым предоставляется статус участника боевых действий и инвалида войны.
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