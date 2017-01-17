Антициклон "Бригитта" окутает Украину туманом

Туманы со смогами задержал в Украине антициклон "Бригитта".
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Потому что именно при антициклоне образуются условия, когда туманам оптимальный режим благоприятствования. Никаких тебе фронтальных ветров, резких изменений термического режима и слабый ветер или штиль", - рассказала она.
Кроме того, синоптик прогнозирует, что завтра "Бригитта" раскинется практически над Украиной.
Также 18 января в Украине ожидаются морозы.
"Ближайшей ночью до-7-15 градусов, в течение дня -2-7. На крайнем юге "минус"-"плюс", в Крыму до 2-4 градусов тепла", - написала Диденко.
На крайнем юге, по ее прогнозам, будет идти мокрый снег и, возможно, даже дождь. Но все же в большинстве областей будет преобладать погода без осадков.
"В Киеве завтра также без существенных осадков, может, чуть небольшой снежок где-то помаячить. Утром есть вероятность радиационного тумана... В столице ночью до -9, днем около -2-5 градусов", - говорится в сообщении синоптика.
К вечеру завтра, 18 января, похолодает еще на несколько градусов.
"В качестве компенсации, туманы в сочетании с морозами еще дарят очень красивое явление – изморозь", - отмечает она.
Как сообщалось, ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.
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