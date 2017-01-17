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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 17 января 2017 г.
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Аваков: мы выполнили все необходимые условия для безвиза
время публикации: 07:32
последнее обновление: 07:32
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Украина выполнила все условия, необходимые для предоставления нам безвизового режима. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter

Украина выполнила все условия, необходимые для предоставления нам безвизового режима. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

"Встреча с послом ЕС Хьюгом Мингарелли: сошлись, что Украина выполнила условия безвиза", - говорится в сообщении главы министерства.

Аваков также отметил, что во время встречи также обсуждались вопросы продолжения сотрудничества с ЕС по вопросу проектов реформ МВД.

Напомним, 13 января президент Петр Порошенко на ежегодной встрече с послами зарубежных стран, аккредитованными в Украине, рассказал об основных ориентирах страны в 2017 году.

"Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокировки ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны наконец получить право осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС", - сказал Президент.

При этом Порошенко подчеркнул, что "и первый, и второй вопрос уже филигранно отточены, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты".

"Дальше откладывать - вопиюще несправедливо, потому что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно и добивается Россия", - напомнил он.

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