Принц Алоиз пообещал Порошенко, что Лихтенштейн введёт "безвиз" для украинцев сразу после ЕС

Президент Украины Петр Порошенко в ходе первой в истории двусторонних отношений встречи с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским поблагодарил за реакцию княжества на агрессию Российской Федерации и обсудил развитие торгово-экономического сотрудничества стран.
"Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений", - цитирует Порошенко пресс-служба главы Украинского государства во вторник 17 января.
Стороны также обсудили пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.
"Наследный принц Лихтенштейна сообщил, что его страна введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после аналогичного решения Европейского Союза", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Порошенко поблагодарил принца за принципиальную позицию Лихтенштейна в реагировании на нарушения Россией территориальной целостности Украины, включая присоединение к санкциям ЕС, поддержку соответствующих резолюций в рамках ООН.
Глава Украинского государства отметил активное участие Лихтенштейна в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии, финансовое участие в строительстве защитного саркофага над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, а также в поддержке реформ в Украине.
Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард заявил, что Швейцария готова предоставить гражданам Украины безвизовый режим сразу же после аналогичного шага со стороны Европейского союза.
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