Киев разработал план усиления СММ ОБСЕ - Климкин

У Украины есть четкий план усиления наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, включающий в себя увеличение ее численности и технической оснащенности. Об этом на совместном брифинге с новым главой Организации Себастианом Курцем во вторник, 17 января 2017 года, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Укринформ".

"Миссия и все наблюдатели пытаются выполнять свою работу и принести мир на Донбасс, но мы должны позволить им это делать. А сегодня Россия блокирует работу миссии, не давая доступа к значительной части территории Донбасса, а именно к тем участкам, где находится оружие и российские регулярные войска", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что необходимо полностью обеспечить доступ наблюдателей к неконтролируемому участку границы.

"Мы имеем данные, что сейчас продолжается поставка всего - боеприпасов, наемников, ротация регулярных войск", - констатировал Климкин.

По его словам, Украина имеет четкий план, как обеспечить круглосуточный доступ.

"Для этого необходимо создать базы (доступа - ред.) к неконтролируемому участку границы, расположить соответствующее оборудование наблюдения, поставить представителей ОБСЕ с нашей стороны границы и разрешить им делать инспекцию", - отметил министр.

Кроме того, по словам Климкина, необходимо иметь больше наблюдателей и технического оборудования, чтобы обеспечить круглосуточный доступ к неконтролируемому участку границы, поскольку обстрелы происходят именно ночью. Еще одной задачей, по словам Климкина, является решение вопроса, кто будет выполнять задание по контролю за разоружением.

Министр подчеркнул, что Украина имеет амбициозные ожидания от австрийского председательства в ОБСЕ.

"Мы будем очень последовательно работать с австрийскими партнерами, чтобы вместе достичь их воплощения", - резюмировал глава МИД.

16 января с Курцем встречался президент Петр Порошенко. Главной темой их совместного обсуждения была перспектива внедрения в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ.

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