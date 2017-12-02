12 подозреваемых "беркутовцев" получили российское гражданство

12 бывших бойцов "Беркута", которых обвиняют в расстреле Євромайдана, сейчас живут в России.

2 имеют статус беженцев, сообщает во вторник 17 января hromadske.ua..

На судебном заседании по делу Майдана заявил прокурор Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Роман Псюк заявил, что эти цифры – официальный ответ прокуратуры РФ.

Напомним, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов "Беркута" объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд столицы.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд еще на 60 суток продлил срок содержания под стражей пяти экс-"беркутовцев".

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