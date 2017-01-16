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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов "Вакуленчук"

время публикации: 14:30
последнее обновление: 14:30
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На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов "Вакуленчук"
На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов "Вакуленчук"
На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов "Вакуленчук"
На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов "Вакуленчук"

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в понедельник, 16 января, сообщила о завершении работ по ликвидации могильника радиоактивных отходов "Вакуленчук" на территории бывшей ракетной базы в Житомирской области.

На территории УССР в 1960-1990 годах были созданы несколько могильников радиоактивных отходов, которые с 1991 года перешли Украине без необходимой информации о характере и свойствах этих отходов. Два могильника находятся в оккупированном Крыму, один - возле Делятина в Ивано-Франковской области, один - возле Цыбулево в Кировоградской области, еще один - в районе поселка Вакуленчук в Житомирской области. Также хранилище радиоактивных отходов есть на территории Донецкого казенного завода химизделий, который находится под контролем боевиков.

Радиоактивные отходы с неустановленным уровнем активности были захоронены в приповерхностных хранилищах. Некоторые из этих источников имеют значительную активность на уровне десятков, а возможно, и сотен Кюри. Точные объемы радиоактивных отходов, а также инженерная конструкция отсеков для захоронения неизвестны.

В 2013 году Украина и НАТО подписали соглашение о перезахоронении этих отходов, в 2015 году договор был ратифицирован и зимой 2016 года начались работы на могильнике "Вакуленчук".

Как сообщает пресс-служба Госатомрегулирования, здесь хранились источники ионизирующего излучения (ИИИ), которые использовались для калибрования приборов.

В рамках ликвидации могильника радиоактивные отходы были изъяты как из здания хранилища, так и с окружающей территории. После этого конструкции могильника были демонтированы, а его площадка - рекультивирована. Часть отработанных источников ионизирующего излучения отвезли на хранение в Киевский межобластной специальный комбинат. Твердые ИИИ в виде железобетонных конструкций хранилища и зацементированные жидкие ИИИ переданы на могильник "Буряковка" в Чернобыльской зоне отчуждения.

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