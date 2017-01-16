На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов "Вакуленчук"

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в понедельник, 16 января, сообщила о завершении работ по ликвидации могильника радиоактивных отходов "Вакуленчук" на территории бывшей ракетной базы в Житомирской области.

На территории УССР в 1960-1990 годах были созданы несколько могильников радиоактивных отходов, которые с 1991 года перешли Украине без необходимой информации о характере и свойствах этих отходов. Два могильника находятся в оккупированном Крыму, один - возле Делятина в Ивано-Франковской области, один - возле Цыбулево в Кировоградской области, еще один - в районе поселка Вакуленчук в Житомирской области. Также хранилище радиоактивных отходов есть на территории Донецкого казенного завода химизделий, который находится под контролем боевиков.

Радиоактивные отходы с неустановленным уровнем активности были захоронены в приповерхностных хранилищах. Некоторые из этих источников имеют значительную активность на уровне десятков, а возможно, и сотен Кюри. Точные объемы радиоактивных отходов, а также инженерная конструкция отсеков для захоронения неизвестны.

В 2013 году Украина и НАТО подписали соглашение о перезахоронении этих отходов, в 2015 году договор был ратифицирован и зимой 2016 года начались работы на могильнике "Вакуленчук".

Как сообщает пресс-служба Госатомрегулирования, здесь хранились источники ионизирующего излучения (ИИИ), которые использовались для калибрования приборов.

В рамках ликвидации могильника радиоактивные отходы были изъяты как из здания хранилища, так и с окружающей территории. После этого конструкции могильника были демонтированы, а его площадка - рекультивирована. Часть отработанных источников ионизирующего излучения отвезли на хранение в Киевский межобластной специальный комбинат. Твердые ИИИ в виде железобетонных конструкций хранилища и зацементированные жидкие ИИИ переданы на могильник "Буряковка" в Чернобыльской зоне отчуждения.

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