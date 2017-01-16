Украина и Сингапур подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере исследований, управления и инвестиций

В ходе визите министра иностранных дел Павла Климкина в Сингапур было подписано два меморандума о взаимопонимании в сфере исследований, управления и инвестиций. Об этом говорится в официальном сообщении МИД в Твиттере 15 января.

В тексте отмечается: "Украина подписала 2 меморандума о взаимопонимании с Сингапуром относительно содействия исследованиям, изучение опыта эффективного управления и содействия инвестициям".

Как сообщалось, с 11 по 16 января проходит турне главы МИД Украины Павла Климкина по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого он посетит Мьянму, Бруней и Сингапур.

Cсылки по теме: