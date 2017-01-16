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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Украина и Сингапур подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере исследований, управления и инвестиций
время публикации: 11:46
последнее обновление: 12:10
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Украина и Сингапур подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере исследований, управления и инвестиций

В ходе визите министра иностранных дел Павла Климкина в Сингапур было подписано два меморандума о взаимопонимании в сфере исследований, управления и инвестиций. Об этом говорится в официальном сообщении МИД в Твиттере 15 января.

В тексте отмечается: "Украина подписала 2 меморандума о взаимопонимании с Сингапуром относительно содействия исследованиям, изучение опыта эффективного управления и содействия инвестициям".

Как сообщалось, с 11 по 16 января проходит турне главы МИД Украины Павла Климкина по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого он посетит Мьянму, Бруней и Сингапур.

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Понедельник, 16 января 2017 г.  

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