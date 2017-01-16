Организатор движения "За федерализацию Кубани" получил убежище в Украине

По решению Одесского апелляционного суда администратор группы "ВКонтакте", посвященной федерализации Кубани, Петр Любченков получил политическое убежище в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
В России на него заведено уголовное дело за посты в соцсети, призывающие к отделению Кубани от России, и организацию Марша за федерализацию Кубани.
Любченков уехал из Краснодара в Одессу и там попросил убежища.
В начале 2015 года одесское управление миграционной службы Украины отклонило ходатайство Любченкова о предоставлении ему политического убежища. В своем отказе ведомство ссылалось на то, что Россия является демократическим правовым государством, где жизни и здоровью заявителя ничего не угрожает, пишет ОВД-инфо.
Тем не менее суд позже удовлетворил его жалобу на отказ.
Предоставление Любченкову убежища еще будет рассмотрено в вышестоящем суде.
Ранее для граждан РФ, которые хотят эмигрировать в Украину, открыли специальный сайт.
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