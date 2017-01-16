Порошенко разъяснил зарубежным послам ориентиры Украины на 2017 год

Президент Петр Порошенко на ежегодной встрече с послами зарубежных стран, аккредитованными в Украине, рассказал об основных ориентирах страны в 2017 году. Об сообщается в Twitter главы государства.
"Наш ориентир на 2017 - борьба с коррупцией, честный суд, экономическое оживление, инвестиции, энергетическая безопасность, усиление обороноспособности", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что за 2016 год Украина укрепилась как форпост Европы и мира в борьбе против российской гибридной отравы и военной агрессии.
"Для всего мира демократическая Украина - расширение границы свободы. Стабильная Украина - надежная защита Европы. Процветающая Украина - рост всего континента. И мы не остановимся на этом пути!", - говорится в обращении Порошенко, обнародованном на его странице в Facebook.
Кроме того, Президент поблагодарил партнеров, "которые стояли и продолжают стоять плечом к плечу со свободной Украиной".
Как сообщалось перед этим, Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.
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