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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Порошенко разъяснил зарубежным послам ориентиры Украины на 2017 год
время публикации: 23:01
последнее обновление: 23:01
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Порошенко разъяснил зарубежным послам ориентиры Украины на 2017 год

Президент Петр Порошенко на ежегодной встрече с послами зарубежных стран, аккредитованными в Украине, рассказал об основных ориентирах страны в 2017 году. Об сообщается в Twitter главы государства.

"Наш ориентир на 2017 - борьба с коррупцией, честный суд, экономическое оживление, инвестиции, энергетическая безопасность, усиление обороноспособности", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что за 2016 год Украина укрепилась как форпост Европы и мира в борьбе против российской гибридной отравы и военной агрессии.

"Для всего мира демократическая Украина - расширение границы свободы. Стабильная Украина - надежная защита Европы. Процветающая Украина - рост всего континента. И мы не остановимся на этом пути!", - говорится в обращении Порошенко, обнародованном на его странице в Facebook.

Кроме того, Президент поблагодарил партнеров, "которые стояли и продолжают стоять плечом к плечу со свободной Украиной".

Как сообщалось перед этим, Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

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