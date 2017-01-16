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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Отец Чийгоза пришёл на суд, чтобы увидеть сына хотя бы по видеосвязи

время публикации: 13:03
последнее обновление: 15:04
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Первое в новом году судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза проходит в понедельник в оккупированном Крыму

Первое в новом году судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза проходит в понедельник в оккупированном Крыму. На заседание пришел отец подсудимого. Об этом на своей странице в Twitter написал адвокат Николай Полозов.

"Сегодня на суд к Ахтему Чийгозу пришел его отец. Хочет увидеть сына хотя бы по телевизору видеосвязи", - отметил Полозов.

Он добавил, что на сегодняшнем заседании продолжается исследование вещественных доказательств - фотографий.

Как сообщалось, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан в Симферополе в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма, который состоялся 26 февраля 2014 года. Митинг, в ходе которого сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство", проходил накануне захвата Крыма российскими военными. Кроме Чийгоза по делу "26 февраля" арестованы Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.

При этом "дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках отдельного производства.

Арест Ахтенма Чийгоза был продлен до 8 апреля 2017 года.

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Понедельник, 16 января 2017 г.  

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