Отец Чийгоза пришёл на суд, чтобы увидеть сына хотя бы по видеосвязи

Первое в новом году судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза проходит в понедельник в оккупированном Крыму. На заседание пришел отец подсудимого. Об этом на своей странице в Twitter написал адвокат Николай Полозов.
"Сегодня на суд к Ахтему Чийгозу пришел его отец. Хочет увидеть сына хотя бы по телевизору видеосвязи", - отметил Полозов.
Он добавил, что на сегодняшнем заседании продолжается исследование вещественных доказательств - фотографий.
Как сообщалось, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан в Симферополе в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма, который состоялся 26 февраля 2014 года. Митинг, в ходе которого сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство", проходил накануне захвата Крыма российскими военными. Кроме Чийгоза по делу "26 февраля" арестованы Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.
При этом "дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках отдельного производства.
Арест Ахтенма Чийгоза был продлен до 8 апреля 2017 года.
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