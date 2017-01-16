Боевики продолжают обстрелы на всех направлениях, один военный ранен

Боевики в течение сегодняшнего дня 13 раз открывали огонь по позициям сил Антитеррористической операции.

Об этом в понедельник 16 января сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"Враг продолжил обстрелы наших позиций на всех направлениях... По состоянию на 18 часов зафиксировано 13 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Мариупольском направлении боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия Павлополь, Гнутово, Водяное, Красногоровку, Широкино. На Луганском направлении – из гранатометов Новозвановку. На Донецком – из гранатометов Луганское и Мироновское.

В штабе АТО сообщили, что одного нашего военного ранили.

Как сообщалось ранее, в зоне проведения АТО на востоке Украины за минувшие сутки погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, однако один боец ВСУ получил ранение.

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