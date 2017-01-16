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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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В Старобельске начали судить Ефремова
время публикации: 11:48
последнее обновление: 12:03
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Старобельский районный суд Луганской области в понедельник, 16 января, начал рассмотрение дела Александра Ефремова по сути. Об этом сообщила в Твиттере пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Напомним, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, причастности к созданию террористической организации "ЛНР" и завладении имуществом "Луганскуголь".

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на два месяца без права внесения залога.

24 ноября суд в очередной раз продлил Ефремову арест - до 22 января 2017 года.

3 января Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

4 января Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

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Понедельник, 16 января 2017 г.  
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