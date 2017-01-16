В Украине ежегодно собаки загрызают до 10 человек. Штраф хозяевам - 85 грн

В январе Украину всколыхнули два случая смерти людей, которых загрызли овчарки. В обоих происшествиях на мужчин нападали стаи немецких овчарок, которых научили охранять территорию. И в обоих инцидентах следствие, очевидно, завершится нейтральным словосочетанием "несчастный случай". Животных - уничтожат. Ну, а их хозяев, в лучшем случае, признают немного виноватыми. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Чаще единственная ответственность за вред, причиненный бойцовскими собаками людям, - это просто административный штраф в 85 гривен. И то через суд.

Последние две смерти людей от укусов собак имеют несколько общих черт. Зоопсихолог Сергей Клочко говорит, что овчарку надо научить вредить человеку. Немецкую овчарку иногда учат кусать человека несколько месяцев. Кусать этих собак научили, а вот знать собственную территорию - нет. Поэтому они и нападали вне двора. Кроме того, животных научили активно атаковать человека.

В обоих случаях страшной трагедии предшествовали другие нападения тех же собак. В селе под Броварами это был уже четвертый случай, когда собаки бежали со двора и нападали на людей. Но в обоих случаях не реагировала ни полиция, ни другие представители власти.

В Германии жесткие условия содержания собак и штрафов за соблюдены требования. За собаку нужно платить налог, а проблемы могут возникнуть сразу, как только собака появится на улице без поводка и намордника. Также владельцы собак должны иметь специальное удостоверение, которое подтверждает, что хозяин умеет обращаться с животным, а оно и его слушается и выполняет команды.

Но это далеко не все. После того, как в 2010-м бультерьеры в Тюрингии убили маленькую девочку, во всех немецких землях приняли собственные законы об опасных породах собак. Основа списка - стаффордширский терьер, бультерьер и питбультерьер. Однако в каждой из земель могут вносить в перечень опасных другие породы больших собак. Таких собак нельзя купить без специального разрешения и справки, во взрослом возрасте хозяева должны их стерилизовать.

При любом инциденте с собакой отвечает хозяин, поэтому, как правило, они оформляют на своих любимцев специальную страховку - до полумиллиона евро. После введения жестких законов и обязательной регистрации собак количество тяжелых и смертельных случаев с их участием сократилось до нескольких в год. В Украине же существует законодательство, которое позволяет штрафовать человека на 85 грн, выгуливающего свою собаку без намордника.

Однако контролем никто не хочет заниматься, говорит Алексей Святогор . Он называет себя санитаром, но другие говорят правду, что он - догхантер. Святогор не скрывает, что травит собак. За это ему сожгли машину, регулярно бьют, а на этой неделе в почтовом ящике его брата взорвалась боевая граната. Неработающие законы и отсутствие ответственности порождают ненависть и самосуд. Догхантеры убивают собак. Хозяева собак охотятся на догхантеров. Государство, как всегда, самоустранилась.

В реестре судебных решений по ключевому слову "собака" - сотни решений о административный штраф. Среди них - лишь несколько уголовных приговоров. Восемь лет назад в Киеве собака до смерти загрызла маленькую девочку. ТСН разыскала маму погибшего ребенка. Женщина отказалась говорить на камеру. Однако за кадром сказала, что ни одно судебное решение не вернет ей дочь. Она продолжает ходить мимо злосчастный дом, где до сих пор живут бывшие владельцы собаки-убийцы. Они не говорят - сказать уже нечего.

Ежегодно в Украине собаки убивают до десятка человек. Однако собака - это только оружие в руках хозяина. Легальная и иногда летальная. Владельцы огнестрельного оружия - на жестком учете государства. Хозяев боевых, сторожевых и служебных собак до сих пор никто не контролирует. Бесконтрольность спонсирует дальнейшие смерти.

Ограничить продажу больших собак, ввести специальные разрешения и обязательное страхование - все это может спасти кому-то жизнь. И все это - вопрос одного нового закона и обязанности его выполнять.