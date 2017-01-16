Нардепы хотят рассмотреть закон о Конституционном Суде в четверг

Верховная Рада Украины в четверг планирует рассмотреть законопроект о Конституционном Суде, вопросы децентрализации и смету парламента, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем в четверг рассмотреть законопроект о Конституционном Суде и вопросы децентрализации", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.

Спикер также отметил, что парламент должен рассмотреть и принять смету Верховной Рады на 2017 год.

"Я бы просил, чтобы этот вопрос, который есть во всех фракциях и комитетах, на этой неделе рассмотрели и обязательно вышли по нему на решение, по смете Верховной Рады", - сказал Парубий.

По словам Парубия, Рада продолжит практику рассмотрения законопроектов блоками, и каждый пленарный день нынешней рабочей недели парламента будет тематическим.

По его словам, во вторник планируется завершить рассмотрение блока вопросов транспортной отрасли. "В частности, нас ждет рассмотрение законопроекта, который вводит в действие единый электронный билет - то, чего так ждут тысячи местных общин", - сказал Парубий и добавил, что во вторник будут рассматриваться и экологические вопросы.

Он поздравил коллег с началом нового года и выразил убежденность, что "этот год станет для украинского парламента успешным, а мы все вместе продемонстрируем эффективную командную работу".

При этом Парубий предлагает составить повестку дня этой пленарной недели таким образом, чтобы для принятия законопроектов нашлось достаточно голосов. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Я буду предлагать, чтобы ее (повестки дня. - Ред.) корректировка происходила с поиска тех законопроектов, которые объединят зал, понимая, что в зале может быть уровень дисциплины не слишком высокий. Несмотря на то, что и вторая святая вечеря, и Крещение - и это правда, это реальность. Будем искать наиболее объединяющие законопроекты", - сказал спикер.

Отметим, после изнурительного принятия бюджета 21 декабря нардепы устроили себе почти месяц каникул. Последнее заседание Рады в 2016 году состоялось 23 декабря, первый раз в новом году депутаты соберутся 17 января.

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