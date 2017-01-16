Желающие поступить на магистратуру по правоведению с 2017 года будуть сдавать ВНО

Начиная с 2017 года все, кто будет поступать на магистратуру по специальности "Право", должны будут сдавать ВНО. В 2016 году эта технология была апробирована в 9 вузах, говорится на официальном сайте МОН.

В целом отбор в магистратуру по специальности "Право" с применением ВНО станет одним из инструментов введения Единого государственного квалификационного экзамена по отдельным специальностям в 2019-2020 годах.

Ранее сообщалось, что 10 января началась регистрация на пробное ВНО для абитуриентов по украинскому языку и литературе и по еще одному предмету на выбор.

Как сообщалось, пробное внешнее оценивание по украинскому языку и литературе состоится 1 апреля, по другим предметам (истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, русского, французскому языкам) - 8 апреля.

Участие в пробном ВНО является платной услугой для участников. Стоимость тестирования для одного участника определяет каждый региональный центр оценивания качества образования отдельно.

На портале региональных центров оценивания качества образования говорится, что сумма оплаты составит около 130 гривен.

Также МОН утвердило программы ВНО-2017. Уже можно ознакомиться с основными темами по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии.

Будущие абитуриенты также могут узнать, что в 2017 году войдет во внешнее независимое оценивание по иностранным языкам.

В этом году абитуриентам разрешено одновременно подавать заявления на вступление в семь вузов.

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