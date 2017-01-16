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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Порошенко поручил МИДу и Минюсту сопровождать иски против РФ в защиту украинских предприятий
время публикации: 15:40
последнее обновление: 15:51
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Порошенко поручил МИДу и Минюсту сопровождать иски против РФ в защиту украинских предприятий

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству юстиции организовать сопровождение поданных против Российской Федерации исков, направленных на защиту интересов украинских государственных компаний.

"Президент также сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий", - говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства, обнародованном в понедельник.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции и Министерство иностранных дел Украины готовят судебный иск против Российской Федерации за незаконную добычу полезных ископаемых в территориальных водах Украины неподалеку от оккупированного Крыма.

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