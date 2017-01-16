Португалия готова лечить раненых участников АТО, заявил Полторак

Португалия готова принять на лечение и реабилитацию раненых участников Антитеррористической операции.
Об этом в понедельник 16 января шла речь во время встречи в Лиссабоне министра обороны Украины Степана Полторака с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом, передает пресс-служба Минобороны.
Во время встречи министры особое внимание уделили обсуждению вопросы сотрудничества в области военной медицины и реабилитации украинских военнослужащих.
Достигнута договоренность о налаживании обмена опытом между военными врачами. Также Португалия примет на лечение и реабилитацию раненых участников АТО.
Напомним, весной прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в статью 11 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" по сопровождению военнослужащих при продолжении лечения в санаторно-курортных учреждениях". Закон уточняет порядок реализации военнослужащими права на продолжение их лечения в санаторно-курортных учреждениях, куда им предоставляется бесплатная путевка после стационарного лечения в госпиталях.
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