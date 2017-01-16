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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Порошенко, Меркель и Олланд обсудили состояние выполнения минских договорённостей
время публикации: 20:41
последнее обновление: 20:41
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Порошенко, Меркель и Олланд обсудили состояние выполнения минских договорённостей

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора пришли к согласию о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей.

Как сообщает в понедельник 16 января пресс-служба главы украинского государства, собеседники обсудили состояние выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе и отметили необходимость достижения прогресса в реализации их блока по безопасности.

"Были отмечены последовательные усилия Украины, направленные на мирное урегулирование, в частности, относительно освобождения в одностороннем порядке 15 лиц и обеспечения водоснабжения отдельных районов Луганской области", - говорится в сообщении.

При этом Порошенко в ходе разговора обратил внимание Меркель и Олланд на недопустимость ситуации, сложившейся с заложниками и незаконно удерживаемыми в РФ гражданами Украины.

Глава украинского государства также поблагодарил канцлера Германии и президента Франции за неизменную поддержку в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и реализации полномасштабной программы реформ.

Как сообщалось, ранее сегодня в Киеве состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена.

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Понедельник, 16 января 2017 г.  

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