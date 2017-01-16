Порошенко и Байден надеются, что новая администрация Белого дома продолжит поддерживать Украину

Сегодня, 16 января в Киеве состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена. После встречи лидеры стран провели совместный брифинг.

"Мы детально обменялись с господином вице-президентом мнением о пути дальнейшего построения американско-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", - сказал украинский президент.

Байден надеется, что следующая администрация Белого дома будет сторонником Украины

"Санкции должны оставаться к выполнению Минских договоренностей и освобождения Крыма"



Порошенко отметил, что в Украине по-прежнему существует двухпартийная поддержка со стороны американского Конгресса, а также поддержка со стороны президентской администрации и народа.

"Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем. Надеюсь, что украинский вопрос и дальше будет объединять весь американский политикум, и дальше украинский вопрос будет оставаться среди приоритетных", - сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что "нынешняя агрессивная Россия" является угрозой и для США, и для Украины.

"Россия вторглась на территорию нашей страны, оккупировав часть Донбасса и Крым. Крым – это Украина, и мы благодарны за то, что представители новой администрации США четко стоят на этих позициях", - подчеркнул Порошенко.

В этом ключе глава государства отметил обнадеживающие сигналы относительно позиции по Украине, озвученные представителями команды Дональда Трампа.

"Приветствую первые обнадеживающие сигналы, озвученные во время сенатских слушаний кандидатов на должности госсекретаря Тиллерсона (Рекс Тиллерсон, – ред.) и министра обороны США Мэттиса (Джеймс Мэттис, – ред.)", - заявил Порошенко.

"В этом году исполняется три года, как Россия развязала настоящую войну против нашей страны. Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев: гражданских и военных. Война продолжается и сегодня - только за последних три дня наших военных продолжали обстреливать более 250 раз", – отметил глава Украинского государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что Россия стремится избежать ответственности за агрессию, пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.

РФ также пытается расколоть трансатлантическое и европейское единство.

"В наших силах противодействовать этим планам: в частности путем запуска дорожной карты, имплементации Минских соглашений и продолжением успешных внутренних реформ", – сказал Порошенко.

Президент выссказал благодарность Байдену за четкую и последовательную позицию США в отношении России, и, в частности, за недавнее решение расширить санкции против РФ.

Порошенко подчеркнул, что эти санкции должны оставаться в силе, пока не будет восстановлена целостность украинской территории, включая Крым.

Глава Украинского государства выразил надежду, что украинский вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетов США.

Отметим, в ноябре 2016 года президент Украины одним из первых провел телефонные переговоры с новым президентом США.

Трамп вступит в должность 20 января после инаугурации.

Байден надеется, что следующая администрация Белого дома будет на стороне Украины



"Американцы, в том числе почти 1 млн американцев украинского происхождения, понимают, что от вашего успеха зависит очень много… не только для украинцев, но и для Европы, и для США. Если вы продолжите свое движение в этом же направлении, то не только получите более открытое, более демократичное, более благополучное будущее, которого заслуживает народ Украины, но и обеспечите поддержку и единство международного сообщества", - сказал вице-президент США.

При этом вице-президент США выразил надежду, что "следующая администрация также будет вашим сторонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе".

Вместе с тем Байден отметил, что выполнить поставленные задачи прежде всего должны сама Украина и украинский народ.

"Руководство страны и народ должны поставить нужды Украины выше узких личных интересов. Нужно поставить общее благо выше местечковых интересов и незначительных достижений. Это касается членов правительства, депутатов Верховной Рады… судей… представителей СМИ, гражданского общества, рядовых граждан", - сказал вице-президент США.

"Если вы сможете продолжать реформы, господин президент, если вы будете продолжать много работать и делать выбор, который поставит Украину превыше всего, я вам гарантирую: американский народ будет поддерживать вас", - подытожил Байден.

Напомним, 8 декабря 2015 года состоялось историческое выступление Байдена в Верховной Раде.

"Санкции должны оставаться к выполнению Минских договоренностей и освобождения Крыма"



Вице-президент Джо Байден заявляет, что Минский процесс - единственный путь Украины остаться единой.

"Я знаю, как вам трудно сохранить веру в Минский процесс, когда Россия отказывается выполнять свои обязательства по безопасности. Мы знаем, что в этот процесс является единственной жизнеспособной основой для урегулирования конфликта на Донбассе, восстановления контроля Украины на востоке и возвращение контроля над границей", - сказал Байден.

"Для Украины этот процесс - единственная надежда двигаться вперед, как объединенное государство", - добавил Байден.

Он признал, что политическая часть соглашение не может быть реализована, пока не прекратится насилие со стороны РФ.

"После того как Россия и ее приспешники на востоке выполнят свои обязательства по прекращению боевых действий и дадут на Донбассе установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины полного выполнения своих политических обязательств", - сказал Байден.

"Ни для кого не секрет, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин президент. Это касается не только Украины - это касается будущего, к которому мы стремимся - целостной, мирной Европе", - подчеркнул Байден.

"Ваш успех свободной демократии очень важен дли реализации этой цели", - также отметил он.

Байден заявил также, что санкции против России должны оставаться в силе до тех пор, пока она не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

"А санкции против России, связанные с Крымом, должны оставаться, пока РФ не вернет Крым Украине", - подчеркнул Байден.

13 января президент США Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине.

В свою очередь, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время" и увязал их снятие с сокращением ядерных вооружений.

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