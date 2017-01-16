В Польше собрали более полутора тысячи подарков для семей погибших и раненных в зоне АТО воинов

В рамках благотворительной акции "Праздники без папы" в Польше собрано более 1500 подарков для семей погибших и раненных в зоне АТО воинов. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.
бщественная организация Инициатива "Героям Майдана", созданная в Польше мамой и дочерью Галиной Андрушко и Викторией Батрин, проводит благотворительную акцию "Праздники без папы" вот уже третий год подряд.
Во время акции проводится сбор средств и подарков для детей в Украине, чьи родители погибли в зоне проведения АТО, получили тяжелые ранения или сейчас защищают независимость и суверенитет Украины.
К акции присоединились неравнодушные поляки и украинцы со всей Польши, а также Посольство Украины в Республике Польша.
Все собранные подарки - индивидуальные, именные. Каждый такой подарок состоит из сладостей, одежды, игрушек, школьных принадлежностей, продуктов питания.
"Всего благотворителями собрано подарков для 37 семей погибших пограничников и 16 тяжело раненых. Вместе с подарками для семей пограничников организаторы акции собрали 350 подарков семьям погибших и 1200 раненных военнослужащих ВСУ. Подарки уже прибыли в Украину и направляются к своим адресатам. Организаторы благотворительной акции "Праздники без папы" убеждены, что нельзя забывать и обделять вниманием детей, которые не смогут провести праздники в полном составе с семьей, особенно с отцом, который погиб или защищает родной край", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что литовские волонтеры на телеконцерте собрали в поддержку Украины 120 тысяч евро.
|
Cсылки по теме:
Литовские волонтёры на телеконцерте собрали в поддержку Украины 120 тысяч евро
// NEWSru.ua // Культура // 15 января 2017 г.
Нигерийский певец написал песню в поддержку Украины
// NEWSru.ua // Культура // 20 октября 2015 г.
Во Львове открыли аттракцион "Отметель Путина – помоги бойцу АТО"
// NEWSru.ua // Украина // 8 июня 2015 г.
Венгрия передала Украине 8 грузовиков гуманитарной помощи
// NEWSru.ua // Украина // 3 июня 2015 г.
Черкасские волонтёры отправили в зону АТО два внедорожника и гуманитарную помощь
// NEWSru.ua // Украина // 14 сентября 2014 г.
Украинская армия получила от США 1500 аптечек, от волонтёров - 1,5 тонны "гуманитарки"
// NEWSru.ua // Украина // 23 июня 2014 г.