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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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В Польше собрали более полутора тысячи подарков для семей погибших и раненных в зоне АТО воинов
время публикации: 09:42
последнее обновление: 10:04
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В Польше собрали более полутора тысячи подарков для семей погибших и раненых в зоне АТО воинов

В рамках благотворительной акции "Праздники без папы" в Польше собрано более 1500 подарков для семей погибших и раненных в зоне АТО воинов. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

бщественная организация Инициатива "Героям Майдана", созданная в Польше мамой и дочерью Галиной Андрушко и Викторией Батрин, проводит благотворительную акцию "Праздники без папы" вот уже третий год подряд.

Во время акции проводится сбор средств и подарков для детей в Украине, чьи родители погибли в зоне проведения АТО, получили тяжелые ранения или сейчас защищают независимость и суверенитет Украины.

К акции присоединились неравнодушные поляки и украинцы со всей Польши, а также Посольство Украины в Республике Польша.

Все собранные подарки - индивидуальные, именные. Каждый такой подарок состоит из сладостей, одежды, игрушек, школьных принадлежностей, продуктов питания.

"Всего благотворителями собрано подарков для 37 семей погибших пограничников и 16 тяжело раненых. Вместе с подарками для семей пограничников организаторы акции собрали 350 подарков семьям погибших и 1200 раненных военнослужащих ВСУ. Подарки уже прибыли в Украину и направляются к своим адресатам. Организаторы благотворительной акции "Праздники без папы" убеждены, что нельзя забывать и обделять вниманием детей, которые не смогут провести праздники в полном составе с семьей, особенно с отцом, который погиб или защищает родной край", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что литовские волонтеры на телеконцерте собрали в поддержку Украины 120 тысяч евро.

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Понедельник, 16 января 2017 г.  

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