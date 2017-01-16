Полозов подозревает, что "крымская ФСБ" готовится его похитить

В перерыве заседания суда по делу Ахтема Чийгоза следователь "крымской ФСБ" повторно попытался вручить адвокату Николаю Полозову повестку на допрос.

Об этом адвокат написал на своей странице в Twitter.

"В перерыв по делу Чийгоза пришел следователь ФСБ Скрипка, попытался вручить повестку на допрос. Я опять отказался. Пригрозил мне приводом", - отметил Полозов.

Он добавил, что теперь, видимо, следует ждать принудительного привода (похищения) в Крыму органами ФСБ".

Напомним, в ноябре 2016 года Полозов заявил, что его пытаются отстранить от процессов по "делу 26 февраля", переведя в статус свидетеля.

13 декабря сообщалось, что в оккупированном Крыму было принято положительное решение относительно ходатайства о допросе Полозова следователем ФСБ в качестве свидетеля по делу, в котором Полозов является адвокатом Ильми Умерова. 15 декабря оперативник ФСБ сделал первую попытку вручить Полозову повестку на допрос. Полозов обжаловал это решение.

20 декабря стало известно, что оккупационная власть Крыма возобновила дело против Николая Полозова, адвоката заместителей главы Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

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