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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Минюст показал, где работают и учились кандидаты на должность главного люстратора
время публикации: 13:04
последнее обновление: 14:00
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Министр юстиции Павел Петренко показал, где работают и какое имеют образование претенденты на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации

Министр юстиции Павел Петренко показал, где работают и какое имеют образование претенденты на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации. Об этом говорится в его сообщении в соцсети Facebook в ответ на требования активистов.

"Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах, мы пойдем на этот шаг. Прозрачность всех процессов отбора – это наша принципиальная позиция, ведь нам крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет", - отметил он.

Министр обнародовал скан-копию документа, в котором сообщается, кем сейчас работают десять участников конкурса и какое образование имеют.

Как следует из предоставленной информации, двое из них работают в Минюсте, двое в Государственной фискальной службе, четверо являются частными юристами, один - прокурором и еще один - работником суда.

При этом Петренко подчеркнул, что "никаких своих кандидатов" Минюст в этом списке не имеет.

"Призываю общественность не искать "зрады" там, где ее нет", - подчеркнул он.

Как сообщалось, председатель Совета ОО "Общественный люстрационный комитет" Саша Дрик заявила, что в Министерстве юстиции отказались предоставить подробную информацию о кандидатах на должность нового директора Департамента по вопросам люстрации.

По ее словам, в комиссию по отбору не включили ни одного представителя общественности, также не предусмотрена онлайн-трансляции конкурса.

Как сообщалось, 6 декабря Минюст объявил о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации.

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