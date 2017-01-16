Минюст показал, где работают и учились кандидаты на должность главного люстратора

Министр юстиции Павел Петренко показал, где работают и какое имеют образование претенденты на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации. Об этом говорится в его сообщении в соцсети Facebook в ответ на требования активистов.
"Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах, мы пойдем на этот шаг. Прозрачность всех процессов отбора – это наша принципиальная позиция, ведь нам крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет", - отметил он.
Министр обнародовал скан-копию документа, в котором сообщается, кем сейчас работают десять участников конкурса и какое образование имеют.
Как следует из предоставленной информации, двое из них работают в Минюсте, двое в Государственной фискальной службе, четверо являются частными юристами, один - прокурором и еще один - работником суда.
При этом Петренко подчеркнул, что "никаких своих кандидатов" Минюст в этом списке не имеет.
"Призываю общественность не искать "зрады" там, где ее нет", - подчеркнул он.
Как сообщалось, председатель Совета ОО "Общественный люстрационный комитет" Саша Дрик заявила, что в Министерстве юстиции отказались предоставить подробную информацию о кандидатах на должность нового директора Департамента по вопросам люстрации.
По ее словам, в комиссию по отбору не включили ни одного представителя общественности, также не предусмотрена онлайн-трансляции конкурса.
Как сообщалось, 6 декабря Минюст объявил о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации.
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