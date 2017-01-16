Пашинский: семье Химикуса может грозить опасность из-за Портнова

Нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что семье Вячеслава Химикуса, которому нардеп прострелил ногу во время инцидента 31 декабря, может угрожать опасность из-за причастности экс-главы администрации президента Андрея Портнова к финансированию защиты Химикуса. Об этом Пашинский заявил 15 января во своем Facebook.

"Линия защиты и адвокаты напавшего на меня (Химикуса) сейчас открыто финансируются и контролируются сторонниками преступного режима Януковича во главе с Андреем Портновым", - заявил Пашинский.

"По результатам допросов в пятницу я убедился, что адвокаты из команды Портнова не ставят себе задачу защищать моего нападающего. ... Возможно, семья нападающего откликнулась на предложение помощи со стороны Портнова, не понимая, что этот человек только использует людей в своих планах. ... Я очень переживаю, что когда станет ясно, что все детали инцидента определены и доказаны, Портнов не остановится и перейдет к откровенным провокациям - же сейчас он начинает готовить к ним, рассказывая о каких-то неизвестных людях, которые следят за домом моего нападавшего", - заявил Пашинский.

Он добавил, что "с такими "защитниками" семье моего нападавшего может угрожать опасность".

"В понедельник я обращусь в соответствующие правоохранительные органы с просьбой обеспечить семье нападавшего реальную, а не "по-портновски", охрану", - заявил Пашинский.

Как сообщалось, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу. Во время конфликта депутат выстрелил ему в бедро из пистолета Glock 19 калибра 9мм, который получил в подарок от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сам Пашинский получил удар бутылкой по голове. Депутат заявляет, что нападавшим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает, что нападал Пашинский.

3 января Андрей Портнов на своей странице в Facebook сообщил, что его адвокаты - в частности, Марина Паринова - будут противостоять "циничному и дерзкому хозяину жизни из "Народного фронта", который стрелял в обычного прохожего, и Национальной полиции, которая взялась ему помогать".

13 января состоялся перекрестный допрос по делу о стрельбе, который длился почти 8 часов.

В день перекрестного допроса стало известно, что Пашинский изменил показания.

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