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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Стрельба в Олевске: в Житомирской области объявили план-перехват "Сирена"
время публикации: 15:58
последнее обновление: 15:58
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В Житомирской области объявлен оперативный план-перехват "Сирена" после стрельбы в городе Олевск, в результате чего погиб один человек, шестеро получили ранения.

Об этом в понедельник 16 января сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что расследование уголовного производства находится на контроле прокуратуры Житомирской области.

"После стрельбы злоумышленники сели в автомобили Mitsubishi Pajero серого цвета, Škoda темного цвета и Ford Transit синего цвета и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 (покушение на преступление), п.1, 7 ч .2 ст.115 (умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений) УК Украины.

Преступникам может грозить от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в городе Олевск Житомирской области произошел конфликт, который перерос в стрельбу, в результате один человек погиб, шестеро получили ранения.

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