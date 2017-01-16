В перестрелке между местными и приезжими в Олевске погиб человек, есть раненные

На центральной площади города Олевск Житомирской области в ночь на понедельник, 16 января, произошло столкновение между несколькими десятками мужчин с применением оружия. Шесть человек ранены, один погиб, сообщается на сайте полиции.

"По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области", - сказано в сообщении.

В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи. Раненные госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Полиция начала уголовное производство по статье "Покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК) и "Хулиганство" (ч.4 ст.296) Уголовного кодекса Украины.

Установлены часть участников конфликта и все их транспортные средства.

Начальник главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко в Фейсбуке пишет, что конфликту предшествовало выяснение отношений накануне между мужчинами в кафе и на дискотеке.

В то же время депутат Житомирского областного совета Александр Николайчук в Фейсбуке написал, что в ходе столкновения приезжие бросили в толпу гранату.

"Около 12 часов ночи в центр Олевска приехали по меньшей мере три автомобиля, среди которых микроавтобус. Из авто выбежали неизвестные лица спортивной внешности, вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят, которые находились вблизи кафе и парковки. Во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату - как следствие, много молодых людей получили ранения различной степени", - отметил он.

По данным Николайчука, приезжие сели в авто и выехали за пределы города. В городе, заявил депутат, готовят акции протеста.

Напомним, время от времени в Ривненской и Житомирской областях возникают стычки между местными и приезжими копателями янтаря.

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