Нардепы ратуют за принятие закона по упрощению получения украинского гражданства иностранцами – участниками АТО

Ряд народных депутатов Украины и партия "Национальный корпус" требуют принятия законопроекта, упрощающего процедуру получения украинского гражданства иностранцами, которые принимали участие в АТО.

"Эти люди не хотят денег или преференций. Они хотят паспорт той страны, за которую они воевали и хоронили своих боевых побратимов. Мы с коллегами зарегистрировали законопроект, который частично решает эту проблему. Он прошёл уже обсуждение в комитете, есть выводы экспертной группы, он готов к голосованию", - сообщил на брифинге в понедельник 16 января в Киеве один из авторов законопроекта, народный депутат Олег Петренко (фракция "Блок Петра Порошенко"), передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что с начала российской агрессии (с апреля 2014 года) около 400 иностранцев приняли участие в защите территориальной целостности Украины.

"Около сотни из них воевали в составе полка "Азов", - уточнил депутат.

В ходе брифинге также выступили несколько иностранцев, которые принимали участие в АТО в составе добровольческих батальонов. Они рассказали, что у себя на родине сталкиваются с политическими преследованиями и украинское гражданство защитило бы их.

На сайте Верховной Рады указано, что законопроект №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)", инициаторами которого являются Петренко, Андрей Билецкий (внефракционный), Игорь Луценко (фракция "Батькивщина"), был внесен в ноябре 2015 года.

Документ, в частности, предусматривает изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", где предлагается установить определение для термина "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь силам АТО. Также предлагается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины такими, которые находящихся на законных основаниях на территории Украины и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Кроме того, законопроектом предусматривается установление "ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства к государству-агрессору или стран не признающие территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины". Так же, предлагается внести изменения в Закон Украины "О гражданстве Украины", в котором предлагается предусмотреть норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Как сообщалось, в конце октября 2016 года узбек Шавкат Мухаммад, который воевавший на Донбассе в составе батальона "Айдар" против российско-террористических сил, был вынужден уехать из Украины из-за того, что ему отказали в статусе беженца.

Напомним, президент Петр Порошенко 29 марта 2016 года подписал указ "О внесении изменений в указ президента Украины от 27 марта 2001 года № 215", которым упростил порядок принятия гражданства Украины иностранцами, которые служат в ВСУ. Согласно закону, военнослужащие-иностранцы могут получать украинское гражданство через три года проживания в Украине с момента начала контракта о службе в Вооруженных силах Украины.

Перед тем, 7 апреля 2015 года, Рада признала добровольцев и ряд других категорий участниками боевых действий (законопроект №1688). Закон, среди прочего, предусматривает предоставить право на установление статуса участника боевых действий лицам, которые в составе добровольческих формирований территориальной обороны, которые были созданы государственными или общественными организациями, или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь в районах АТО в период ее проведения, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования и самоорганизации были включении в состав ВСУ, МВД или Нацгвардии.

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