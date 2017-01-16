Оккупанты сетуют, что не смогут сделать из Крыма горнолыжный курорт и не хотят строить Керченский мост

Оккупированный Крым не имеет шансов создать горнолыжный курорт.

Об этом заявил так называемый "министр" курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий, сообщает Кafanews.

"У нас нет шансов сделать в Крыму горнолыжный курорт по многим причинам. И мое пребывание в Сочи на Красной Поляне меня еще больше в этом убедило. У нас очень много нюансов, связанных с тем, что наш климат не позволяет этого сделать. У нас снег лежит не так долго в Крыму, как это необходимо. Другой момент - нет запаса тех ресурсов, которые бы обеспечивали искусственный снег, как это делается. Это не лично мое мнение - это мнение специалистов", - сказал Стрельбицкий.

В то же время он отметил, что, например, зимнее путешествие по горному Крыму даст отдыхающим не меньший заряд здоровья, чем лыжи. Стрельбицкий заверил, что скоро туристы смогут остаться наедине с природой и насладиться красотами крымских гор на плато Ай-Петри, так как уже разработана концепция развития этой территории, согласно которой там не останется никаких торговых самостроев.

Кроме того, российский "Коммерсантъ2 со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщает, что в России решили не повторять провалившийся уже дважды конкурс на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту со стороны оккупированного Крыма.

Поскольку желающих строить объект за 17 млрд руб. не нашлось, в ближайшие дни подрядчиком будет назначен "Стройгазмонтаж" (СГМ), который строит сам мост и поэтому, как утверждается, имеет возможность уложиться в стоимость и сроки.

ООО "Стройгазмонтаж" принадлежит приближенному президента РФ Аркадию Ротенбергу.

"После того как было объявлено два конкурса по выбору подрядчика и ни одной заявки не поступило, Министерство транспорта обратилось в СГМ с предложением рассмотреть возможность строительства объекта", - подтвердил через своего представителя министр транспорта Максим Соколов.

"У компании есть необходимые ресурсы, и, уверен, им по силам второй объект, сопряженный с мостом", - сказал он.

Собеседник в правительстве признает, что "подряд не является сверхприбыльным". Но, по его мнению, СГМ возьмется, поскольку "строить мост в никуда, очевидно, никто не хочет".

Оккупанты давно и без особого успеха и надежды пытаются подвести к полуострову Керченский мост.

При этом стройка изначально обеспечивалась Москвой "по экономному сценарию" и продвигалась крайне неудовлетворительными темпами. В частности, первую опору моста установили лишь спустя год после начала работ.

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