Савченко обновила списки пленных украинцев и россиян. Экс-комбат "Донбасса" назвал её "шарамойкой Медведчука"

Нардеп Надежда Савченко, исключенная из фракции "Батькивщина" и парламентского комитета по нацбезопасности за самостоятельные переговоры с лидерами террористических организаций и неоднозначные политические заявления, обнародовала новые списки лиц, удерживаемых сторонами российско-украинского военного конфликта в качестве пленных. Сканированные копии страниц с перечнями имен размещены на ее Facebook'е.

Комбат Кулиш о сестрах Савченко: "Шарамойки Медведчука"

Такой список должен быть нашим первым и главным требованием, - Наливайченко



"Списки украинцев, в плену на оккупированных территориях, - отмечает при этом народный депутат. - Откорректированы по состоянию на 16 января 2017 года. Проверяйте.

Голубой цвет - освобожденные. Красный цвет - погибшие".

В частности, к прошлом варианта этого списка (добавлены еще 9 человек. Никто из них голубым или красным цветом не выделен.

Один человек добавлен в перечень " россиян, кадровых военных РФ, что могут быть российскими военными; лиц, имеющих российское гражданство, но являющихся уроженцами Украины или украинцами, сбежавшими в Россию по программе "Переселение соотечественников" и пожелавшими получить российское гражданство", которые "содержатся в Украине в СИЗО".

Кроме того, в перечнях лиц, освобождения которых требует оккупационная администрация Донецка и Луганска сегодня также появилось - по одному человеку.

Политик, как и ранее, повторяет, что эти списки будут обновляться на постоянной основе.

По словам ее пресс-секретаря Татьяны Проторченко, списки постоянно обновляют.

"Они не могут быть 100-процентно точными. Сегодня вывесили списки с учетом информации, которую мы получили. Но опять поступают сообщения от родных и близких. Информацию будут обновлять постоянно", - приводит ее слова Gazeta.ua.

По мнению Савченко, подобная "прозрачность" и "открытость" поспособствует разблокированию процесса обмена пленными, тогда как оппоненты Савченко считают эти списки "некорректными" и "недостоверными", а украинские органы государственной власти называют их обнародования таким, что нарушает действующее законодательство.

Комбат Кулиш о сестрах Савченко: "Шарамойки Медведчука"



Надежда и Вера Савченко, а также руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан действуют в интересах Виктора Медведчука и российского агрессора. Об этом 14 января в эфире ток-шоу "Военный дневник" на телеканале "112 Украина" заявил один из бывших командиров добровольческого батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш (полная версия здесь).

По словам Кулиша, связанное с ним объединения "Патриот" освободило из плена около 700 украинских военных и поддерживает материально близких тех воинов, которые до сих пор находятся в заложниках.

Кроме того, списки Савченко он считает перепутанными: "Есть мертвые в живых и так далее". "Савчеко предлагает пропавших без вести считать мертвыми... Ты себя признай мертвой по 17-ть 200-х... Мои все побратимы боевые так и просили передать", - возмутился военный.

По его словам, чтобы донести до нее свою позицию он уже пять раз пытался лично встретиться с Надеждой, но каждый раз безуспешно.

"Обнародовать список для общественности - в этом нет ни целесообразности, ни необходимости", - убежден Кулиш.

По его мнению, у сестер Савченко нет права заниматься обменом заложников, поскольку у них отсутствует собственный "обменный фонда": "Нет ни одного заложника ... Что вы в плен кого-то взяли одна или вторая что вы будете менять? Ты сидела в Москве? В Москве, значит, своих политических заложников на "блат-хате", там ФСБ, бери и освобождай. Не лезь туда, куда тебе не нужно, вот и все".

"Это все PR на крови. И будет еще время, когда за этот PR на крови - ты, одна, вторая, Рубан, вот эти все шарамойкы медведчуковские - вы будете за это отвечать", - перешел на личности Кулиш.

Недоволен он и тем, что своей деятельностью сестры Савченко, по его данным, "разделили" родственников пленных украинских военных "на три группы".

В свою очередь Вера Савченко, которая также принимала участие в этой программе, возразила Кулишу тем, что он высказывается языке телевизионных клише: "Я слышу все фразы, что не были сказаны Надеждой, но были сказаны телевидением".

Чуть позже ведущие программы связались с самой Надеждой, которая в ответ попросила Кулиша "вспомнить, что он мужчина" и "не вести себя как быдло".

На упреки относительно Медведчука она ответила: "Если вы все считаете Медведчука пророссийским, то почему он (на переговорах в Минске - ред.) защищает украинскую сторону?!"

Такой список должен быть нашим первым и главным требованием, - Наливайченко



В противовес позиции нынешнего руководства СБ Украины предшественник действующего главы ведомства Василия Грицака - лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко в свою очередь поддерживает стремление Савченко к публичности процесса освобождения пленных.

"Списки Савченко - фетиш для ботов, - пишет он у себя на официальной странице. - Действовать должны президент и правительство Украины. Должен быть поименный и открытый список всех заложников, пропавших без вести и жертв войны.

Такой список должен быть нашим первым и главным требованием к России и доказательством ее преступлений.

Такой список должен быть нашим требованием в Европарламенте, в странах-членах ЕС, в ООН, в Брюсселе и Вашингтоне.

Украинская власть должна заботиться о каждом военном, добровольце, журналисте, волонтере. Освобождать надо всех, при этом бороться за каждого!"

Тогда как советник председателя СБУ Юрий Тандит настаивает на том, что распространение фамилий военнопленных может навредить их близким, находящимся в достаточно тяжелом эмоциональном состоянии из-за этих событий, поэтому "любая информация, связанная с заложниками, может иметь характер не только полезной информации, но и навредить их родным, очень важно помнить об этом" .

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