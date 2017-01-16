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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Нацсовет изучит вопрос трансляции "Битвы экстрасенсов" с военными РФ на СТБ
время публикации: 14:34
последнее обновление: 14:34
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Нацсовет изучит вопрос трансляции "Битвы экстрасенсов" с военными РФ на СТБ

Национальный совет 19 января в четверг рассмотрит вопрос трансляции на "СТБ" передачи "Битва экстрасенсов" с российскими военными.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

"По факту трансляции указанной передачи соответствующим подразделениям регуляторного органа было дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании", - сказано в сообщении.

"Эфир телеканала "СТБ" записан. На трансляцию этой передачи также активно отреагировала зрительская аудитория и медиа-сообщество, выражая свое возмущение и призывая регуляторный орган к адекватному реагированию", - сообщили в Нацсовете.

Как известно, вечером 15 января телеканал СТБ транслировал шоу "Битва экстрасенсов" с участием российского военного, который "служил" в Украине.

Участие в шоу приняли 6 мужчин, одетых в камуфляж. Один из них заявил, что "недавно служил на Украине", где над ним "издевались, заставляли могилу себе копать".

16 января председатель правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский извинился за показ этого эфира программы "Битва экстрасенсов" и пообещал, что сотрудников, которые допустили выход программы в эфир, - уволят.

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