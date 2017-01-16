Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН

Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

Об этом в понедельник 16 января сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, совершивших ряд актов терроризма на территории Украины. К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток следует отнести сбитие самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в МИД, Украина утверждает, что РФ нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинских и крымских татар. Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной Ассамблеей ООН, и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

"В рамках незаконной агрессии в Украине, Россия пренебрегает основополагающими правами человека, которыми наделен каждый гражданин Украины", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более двух лет, но Россия не желает прекратить свои нарушения международного права. Поэтому мы подали иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за эти нарушения и восстановления прав украинского народа, гарантированных этими международными договорами, участником которых является Российская Федерация", - отмечается в сообщении.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны РФ в ходе рассмотрения дела судом по существу.

Как сообщалось сегодня ранее, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Порошенко подчеркнул, что в течение трех лет пророссийские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

Вторая позиция в украинском иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и поданы более 20 нот.

Кроме того, глава государства поручил МИД и Минюсту организовать сопровождение поданных против РФ исков, направленных на защиту интересов украинских государственных компаний.

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