Экс-главу Обуховской РГА осудили к 4 годам лишения свободы за "дерибан" земли, заявил Луценко

Экс-глава Обуховской РГА и его экс-первый заместитель осуждены к четырем годам лишения свободы за махинации, связанные с землей.

Об этом в понедельник 16 января сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Четыре года за решеткой получили в суде экс-руководитель Обуховской РГА и его первый заместитель за дерибан земель и островов Киевской обл. на общую сумму 119 млн гривен", - заявил глава Генпрокуратуры.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в 2004 году экс-глава Обуховской РГА предоставил в аренду на 49 лет два острова общей площадью более 10 га. В 2008 году он также предоставил разрешение на передачу в собственность 19-ти гражданам для ведения частного сельского хозяйства участка земли из двух островов в акватории Каневского водохранилища, общей площадью 37 га.

Также в 2008 году экс-глава Обуховской РГА передал 14 гражданам земельные участки, площадь которых составила 1,68 га, для индивидуального садоводства.

Напомним, по заявлению генпрокурора Луценко, суды по искам ГПУ вернули гражданам и государству 9 млрд гривен в 2016 году.

Ранее правоохранители задержали судью Хозяйственного суда Киева, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 16 тыс. долларов США.

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