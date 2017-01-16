Новый председатель ОБСЕ посетит Киев и Москву

Новый председатель ОБСЕ Себастьян Курц посетит Киев и Москву.
Об этом в понедельник 16 января заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик, сообщает "Белта".
"С начала этого года действующий председатель ОБСЕ поменялся. С 1 января им является министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Он уже побывал в зоне конфликта на востоке Украине в начале января. Главным образом интересуется гуманитарными проблемами. Сегодня он прилетит в Киев для дальнейших консультаций. Затем посетит Москву", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжит выполнять свои функции в рамках действующего мандата, а также расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса.
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