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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Новый председатель ОБСЕ посетит Киев и Москву
время публикации: 19:39
последнее обновление: 19:39
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Новый председатель ОБСЕ Себастьян Курц посетит Киев и Москву

Новый председатель ОБСЕ Себастьян Курц посетит Киев и Москву.

Об этом в понедельник 16 января заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик, сообщает "Белта".

"С начала этого года действующий председатель ОБСЕ поменялся. С 1 января им является министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Он уже побывал в зоне конфликта на востоке Украине в начале января. Главным образом интересуется гуманитарными проблемами. Сегодня он прилетит в Киев для дальнейших консультаций. Затем посетит Москву", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжит выполнять свои функции в рамках действующего мандата, а также расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса.

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Понедельник, 16 января 2017 г.  

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