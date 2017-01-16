Порошенко поедет в Давос, но на "украинский завтрак" Пинчука не пойдёт

Президент Украины Петр Порошенко поедет на Всемирный экономический форум в Давос (Швейцария), но не будет принимать участия в "украинском завтраке" бизнесмена и мецената Виктора Пинчука, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет иметь широкую программу на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет", - написал Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года украинский бизнесмен Виктор Пинчук, который ежегодно поводит "украинский завтрак" в Давосе, в статье для The Wall Street Journal предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ. Среди озвученных ним инициатив, в частности, временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказ от намерения вступить в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе и согласиться на нейтралитет.

Также Пинчук настаивает на позиции, что "Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе" при одновременном сохранении позиции, что Крым – это часть Украины и должен быть возвращен.

Кроме этого, Пинчук предложил Украине, с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению", согласиться на проведение местных выборов в оккупированных районах Донбасса еще до полного их возвращения под украинский контроль.

Еще одним предложением бизнесмена является согласие Украины на постепенное снятие санкций с России.

Такие предложения бизнесмена вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе и спровоцировали волну критики со стороны украинских политиков, журналистов и общественных деятелей.

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