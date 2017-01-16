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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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В Киеве деревянный храм "отбил" попытку его поджечь

время публикации: 16:58
последнее обновление: 17:14
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В Киеве неизвестные пытались поджечь храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и святителя Петра Могилы Второго Шевченковского благочиния Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)

В Киеве неизвестные пытались поджечь храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и святителя Петра Могилы Второго Шевченковского благочиния Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом заявил настоятель храма Иоанн Тронько, сообщили в понедельник 16 января в пресс-службе УПЦ МП.

Он рассказал, что около 4:00 злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре зажженные стеклянные бутылки с горючей смесью.

"Храм остался невредимым: бутылки не разбились и отлетели от стен", - отметил священник.

По его словам, о попытках поджога свидетельствуют выгоревшие следы от попадания "коктейля Молотова".

Протоиерей предполагает, что попытка поджечь храм связана с намерением забрать дорогостоящую землю, на которой храм находится. Настоятель говорит, что уже полгода его приход страдает от агрессивных действий неизвестных инвесторов, которые хотят построить многоэтажку на месте храма.

Строительство храма было начато 12 сентября 2007 года, а в июне 2008-го митрополит Владимир ( Сабодан) совершил чин его освящения в честь святителя Петра Могилы и иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец".

Отмечается, что этот храм уже второй раз пытаются сжечь неизвестные злоумышленники. Предыдущая попытка уничтожить церковь была предпринята в январе 2016 года.

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Понедельник, 16 января 2017 г.  

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