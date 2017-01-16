На оккупированный Донбасс пытались завезти 270 карточек интернет-пополнения

Более двухсот карточек для пополнения Интернета обнаружили в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" на линии разграничения в Донецкой области пограничники совместно с работниками фискальной службы.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, во время проверки автомобиля Daewoo, следовавшего на неподконтрольную территорию, обзорная группа нашла в машине 270 карточек для интернет-пополнения.

"По словам водителя, 27-летнего гражданина Украины, карты он вез для дальнейшей реализации на неподконтрольной территории", - сказано в сообщении.

Конфискат стоимостью свыше 30 тыс. грн передали фискальной службе для принятия дальнейшего правового решения.

Напомним, 17 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается, что перемещение товаров в район или из района проведения АТО осуществляется в порядке, который устанавливается Кабинетом министров по представлению Службы безопасности Украины.

В мае 2016 года экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации, замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что допускает возобновление торговли с неподконтрольными районами Донбасса.

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