 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Секретариат ООН доволен принятием Украиной международных стандартов противоминной деятельности
время публикации: 22:02
последнее обновление: 22:02
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Секретариат ООН доволен принятием Украиной международных стандартов противоминной деятельности

Секретариат Организации объединенных наций (ООН) одобрительно оценил принятие Украиной международных стандартов противоминной деятельности (International Mine Action Standards).

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития в понедельник 16 января, соответствующая официальная нота с положительными оценками и поддержкой решения поступила в адрес правительства Украины.

Представители ООН отмечают, что принятие указанных стандартов является важным шагом в консолидации усилий правительства по противодействию взрывным угрозам.

"Речь идет о пакете из 42 стандартов, которые заключают в себе детальное описание процедур и требования к проведению разминирования. Эти стандарты аккумулируют многолетний международный опыт, который поможет украинским минерам максимально уменьшить профессиональные риски", - говорится в сообщении.

Данные стандарты могут передаваться не только военным, но и другим ведомствам, включая ГСЧС и МВД.

В Минэкономразвития напоминают, что планом действий правительства на 2016 год было утверждено принятие 1 тысячи международных стандартов, однако к декабрю было принято уже более 1,2 тыс. стандартов.

Ранее в январе в управлении экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины заявили, что с начала проведения антитеррористической операции группы разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил Украины на востоке обезвредили более 140 тысяч взрывоопасных предметов.

facebook

Cсылки по теме:

Словения поможет в разминировании Донбасса
// NEWSru.ua // Украина // 8 ноября 2016 г.

ОБСЕ передала ГСЧС Украины оборудование для разминирования на 40 тысяч евро
// NEWSru.ua // Украина // 16 апреля 2016 г.

ОБСЕ передала украинским сапёрам защитное снаряжение для разминирования коммуникаций
// NEWSru.ua // Украина // 8 апреля 2016 г.

В Минске подписали два соглашения о разминировании и прекращении учений на линии разграничения
// NEWSru.ua // Украина // 2 марта 2016 г.

Для полного разминирования Донбасса понадобится не менее 10 лет
// NEWSru.ua // Украина // 29 февраля 2016 г.

Минобороны разрабатывает Госпрограмму противоминной деятельности на 2017-2021 годы
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:05
 "Заря" подписала контракт на 2 года с нападающим сборной Армении Кадимяном
// Спорт


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 16 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:05

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017