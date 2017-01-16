Секретариат ООН доволен принятием Украиной международных стандартов противоминной деятельности

Секретариат Организации объединенных наций (ООН) одобрительно оценил принятие Украиной международных стандартов противоминной деятельности (International Mine Action Standards).

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития в понедельник 16 января, соответствующая официальная нота с положительными оценками и поддержкой решения поступила в адрес правительства Украины.

Представители ООН отмечают, что принятие указанных стандартов является важным шагом в консолидации усилий правительства по противодействию взрывным угрозам.

"Речь идет о пакете из 42 стандартов, которые заключают в себе детальное описание процедур и требования к проведению разминирования. Эти стандарты аккумулируют многолетний международный опыт, который поможет украинским минерам максимально уменьшить профессиональные риски", - говорится в сообщении.

Данные стандарты могут передаваться не только военным, но и другим ведомствам, включая ГСЧС и МВД.

В Минэкономразвития напоминают, что планом действий правительства на 2016 год было утверждено принятие 1 тысячи международных стандартов, однако к декабрю было принято уже более 1,2 тыс. стандартов.

Ранее в январе в управлении экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины заявили, что с начала проведения антитеррористической операции группы разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил Украины на востоке обезвредили более 140 тысяч взрывоопасных предметов.

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