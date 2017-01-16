Чаус не пришёл на допрос в НАБУ

Обвиняемый во взяточничестве судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус проигнорировал вызов на допрос в Национальный антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила Украинской правде в Киеве пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

"Пока информации о том, где именно находится господин Чаус и почему он сегодня не явился, у нас нет. Поэтому мы будем просить суд разрешить специальное досудебное расследование. После того, как это досудебное расследование будет завершено, производство будет направлено в суд", - сообщила она.

Как сообщалось, НАБУ вызвало Чауса на допрос на 9:00 16 января. Он должен был прийти к старшему детективу бюро Васильчуку в качестве подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки).

На этой неделе Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена начать процесс заочного осуждения судьи Чауса.

В ноябре 2016 Интерпол объявил судью Чауса в международный розыск.

9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили Чауса при получении ним взятки в размере 150 тыс. долларов.

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