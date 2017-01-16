В Киеве на Бессарабке полиция остановила грузинского добровольца с 2-я пистолетами. СМИ допускают, что это киллер ФСБ по прозвищу "Зона"

Во время патрулирования исторического центра Киева в ночь с 15 на 16 января 2017 года сотрудники Национальной полиции Украины задержали на улице Бассейной участника АТО из Грузии. При нем было огнестрельное оружие, сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что он находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz ML с грузинскими номерами регистрации GG-334-RR, который "подходил по описанию на автомобиль грабителей". "При поверхностном осмотре обнаружили у водителя, гражданина Грузии, два пистолета Glock и Стечкина (АПС) с боевыми патронами", - сказано в сообщении.

На место было вызвана следственно-оперативная группа.

Молодой человек, кроме того, был в бронежилете.

При этом приводится фото удостоверения личности мужчины - бойца Добровольческого международного батальйона "Чеченский батальон имени Шейха Мансура" (сектор "М") Тимура Махаури.

Поддерживающий антироссийское вооруженное подполье Северного Кавказа ресурс "Кавказ-Центр" не исключает, что речь идет о том Махаури (он же Руслан Паппацкори, он же уроженец Чечни Али Дабуев), который был арестован в Турции осенью 2012 года по обвинению в убийстве представителя движения "Имарата Кавказ" за рубежом, но вскоре отпущен по решению суда.

В материале издания также говорится о том, что в определенных кругах задерживаемый турецкими властями Махаури был известен как киллер-наемник по прозвищу "Зона". Он мог действовать в интересах как спецслужб Грузии, так и по распоряжению ФСБ. А способствовали его освобождению якобы сторонники Фетхуллаха Гюлена.

ИА "Чечен-пресс" тоже ранее упоминало некоего Махаури, якобы причастного к покушениям на видных деятелей чеченской политической эмиграции в Стамбуле и даже на Шамиля Басаева.

Напомним, чеченским добровольческим батальоном вначале командовал легендарный бригадный генерал Иса Мунаев. После его гибели подразделение возглавил Адам Осмаев.

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