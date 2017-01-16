Гройсман и Байден подвели итоги взаимодействия Украины и США при Обаме и обсудили дальнейшее сотрудничество

Итоги взаимодействия с США под руководством администрации президента Барака Обамы, прогресс Украины на пути реформ и вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждались в ходе встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом США Джо Байденом в понедельник, 16 января.

"Хочу заверить, что правительство и я лично как премьер-министр не намерены останавливаться на пути проведения изменений в нашей стране. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в нашем государстве. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели к успеху. Я точно знаю: происходящие изменения станут лучшим вкладом в успех нашей страны", - цитирует Гройсмана пресс-служба украинского правительства в понедельник, 16 января.

Премьер-министр подчеркнул готовность Украины и ее руководства к дальнейшему развитию стратегического партнерства с США.

При этом он отметил важность помощи США для трансформации Украины в ключевых направлениях, среди которых - реформирование таможенной службы, борьба с коррупцией, децентрализация и поддержка энергетической безопасности.

На встрече так же присутствовали первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Александр Данилюк, министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, посол США в Украини Мари Йованович, пишет Интерфакс-Украина.

По результатам встречи заявления для прессы не последовало.

На данный момент Джо Байден проводит переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. В 09.05 утра понедельника Порошенко и Байден встретились для проведения официальных переговоров. Ожидается, что после переговоров они сделают заявление для СМИ.

Как сообщалось, Джо Байден проводит рабочий визит в Украину.

Напомним, 7-8 декабря 2015 года срстоялся двухдневный официальный визит Байдена в Украину, который эксперты уже окрестили "антикоррупционным". Он встретился с президентом Петром Порошенко, а также с мэром Киева Виталием Кличко, молодыми украинскими реформаторами, представителями неправительственных организаций, а в конце дня провел совместное совещание и брифинг с тогдашним премьером Арсением Яценюком, а 8 декабря - выступил в Верховной Раде.

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