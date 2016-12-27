Процесс освобождения заложников попробуют разблокировать по скайпу, рассказала Геращенко

Для разблокирования процесса освобождения удерживаемых боевиками на Донбассе заложников, по инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей Трехсторонней контактной группы бывшего президента Украины Леонида Кучмы и спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Об этом в понедельник 16 января по итогам сегодняшних переговоров в Минске заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по разрешению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

Она подчеркнула в своем Facebook, что в течение рождественских и новогодних праздников, несмотря на договоренности о прекращении огня, боевики ежедневно нарушали режим тишины, и несмотря на обещание к новогодним праздникам отпустить подростков-"диверсантов", до сих пор держат несовершеннолетних в тюрьме: "это и есть цена слова боевиков".

"Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны и одностороннюю передачу 15 человек, освобождение заложников и поныне заблокировано. При этом представители ОРДЛО заявили, что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьбу которых, вместе со всеми другими заложниками, мы неоднократно обсуждали в Минске. А сейчас они снова настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50....", - отметила Геращенко.

"Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, мы подчеркнули те реалистичные компромиссы, предложенные еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения... Освобождение заложников должно быть разблокировано – таково наша требование", - написала она.

Кроме того, Геращенко отметила, что представителей Международного Комитета Красного Креста до сих пор не допустили в тюрьмы на оккупированных украинских территориях и в РФ.

"Несмотря на то, что уже 20 месяцев Украина настаивает на привлечении Международного Комитета Красного Креста к освобождению заложников и поиску пропавших без вести, эта авторитетная международная организация, которая имеет 100-летний опыт освобождения людей и их поиска (при этом никогда не публикует списки и мы в этом вопросе также работаем по международным методикам), не допущена к тюрьмам на оккупированных территориях и в РФ, им ни разу не дали возможности встретиться с украинскими заложниками или передать им гуманитарный груз. Украина с первых дней российской агрессии на Донбассе активно сотрудничает с МККК, предоставляет полную информацию о списках заложников и пропавших без вести, допуск в учреждения пенитенциарной системы, зато видим полную блокаду с другой стороны", - говорится в сообщении.

Также Геращенко заявила о том, что украинская сторона настаивает, чтобы вопрос открытия КПВВ "Золотой" в Луганской области стал приоритетным и был поднят в том числе председателем в ОБСЕ министром иностранных дел Австрии.

"Несмотря на то, что Украина 31 марта 2016 года открыла КПВВ "Золотое", из-за деструктивной позиции боевиков этот пункт до сих пор не работает, что создает серьезные гуманитарные проблемы жителям Луганщины по обе стороны линии соприкосновения", - отметила она.

Напомним, украинская сторона передала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Боевики-"ДНРовцы" сначала заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут, однако позже передумали, и 27 декабря 2016 года отпустили двух пленных женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - как заявили руководители группировок "Д/ЛНР", ради депутата Надежды Савченко (так, например, 23 декабря член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что рассмотрение вопроса об освобождении боевиками заложников было вновь сорвано).

27 декабря 2016 года представители группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили, что на двоих готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан. Между тем, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленников.

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