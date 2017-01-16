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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 16 января 2017 г.
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В Кривом Роге сожгли флаг Украины, а в Киеве надругались над мемориальной доской Гавелу
время публикации: 09:05
последнее обновление: 09:06
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В Кривом Роге сожгли флаг Украины
Неизвестные вандалы повредили памятную доску, посвященную Вацлаву Гавелу

15 января криворожане обнаружили, что неизвестные поглумились над Государственным флагом Украины, закрепленным над памятной доской погибшим Героям на 95 квартале в Кривом Роге. Об этом сообщил участник АТО Владимир Близнюк на своей странице в Facebook.

На место происшествия криворожане вызвали полицию и СБУ.

13 января сестра погибшего в ИЛ-76 Ильи Гайдука Иляна обнародовала на своей странице в Facebook письмо в УСБУ в Днепропетровской области, в котором перечислила факты проявления сепаратизма в Кривом Роге, в том числе неоднократные случаи глумления над Государственным флагом, ни один из которых не был раскрыт.

"...В связи с вышеуказанными действиями, направленными на подрыв целостности украинского государства, просим представителей СБУ усилить меры и меры безопасности в Кривом Роге...", - заявила Иляна Гайдук.

Также она написала , что "в случае бездействия или пренебрежении СБУ и полицией своими прямыми обязанностями, жители города, общественные организации возьмут на себя функции защиты и контроля в городе".

Тем временем в Киеве неизвестные вандалы повредили памятную доску, посвященную Вацлаву Гавелу, установленную на одноименном бульваре. Табличка нетронутой провисела меньше месяца, а сделал ее известный киевский скульптор Константин Скритуцкий, пишет "Сегодня".

Напомним, на Рождественские праздники в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году.

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