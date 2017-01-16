В Кривом Роге сожгли флаг Украины, а в Киеве надругались над мемориальной доской Гавелу

15 января криворожане обнаружили, что неизвестные поглумились над Государственным флагом Украины, закрепленным над памятной доской погибшим Героям на 95 квартале в Кривом Роге. Об этом сообщил участник АТО Владимир Близнюк на своей странице в Facebook.
На место происшествия криворожане вызвали полицию и СБУ.
13 января сестра погибшего в ИЛ-76 Ильи Гайдука Иляна обнародовала на своей странице в Facebook письмо в УСБУ в Днепропетровской области, в котором перечислила факты проявления сепаратизма в Кривом Роге, в том числе неоднократные случаи глумления над Государственным флагом, ни один из которых не был раскрыт.
"...В связи с вышеуказанными действиями, направленными на подрыв целостности украинского государства, просим представителей СБУ усилить меры и меры безопасности в Кривом Роге...", - заявила Иляна Гайдук.
Также она написала , что "в случае бездействия или пренебрежении СБУ и полицией своими прямыми обязанностями, жители города, общественные организации возьмут на себя функции защиты и контроля в городе".
Тем временем в Киеве неизвестные вандалы повредили памятную доску, посвященную Вацлаву Гавелу, установленную на одноименном бульваре. Табличка нетронутой провисела меньше месяца, а сделал ее известный киевский скульптор Константин Скритуцкий, пишет "Сегодня".
Напомним, на Рождественские праздники в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году.
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